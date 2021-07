‘Viúva Negra’ tem a maior estreia nos EUA desde o início da pandemia

Depois de uma série de adiamentos em razão do coronavírus, Viúva Negra finalmente chegou aos cinemas de todo o mundo na sexta-feira, 9, e arrecadou 80 milhões de dólares somente nos cinemas dos Estados Unidos em seu primeiro final de semana de exibição, roubando de Velozes e Furiosos 9 o posto de melhor estreia no país desde o início da pandemia. No Brasil, segundo dados da Comscore, o longa encabeçou o fim de semana com 11,8 milhões de reais, mas não bateu a sequência de Vin Diesel, que atingiu 12,5 milhões em sua semana de estreia e agora ocupa a vice liderança com 7.2 milhões. Mesmo assim, o filme da heroína impulsionou a bilheteria nacional, que totalizou 21.9 milhões em arrecadação e 1.2 milhão de público, a melhor marca desde o início da pandemia.

Aguardado pelo público, o longa solo da heroína estreou nos cinemas de 46 países, abocanhando 78 milhões de dólares internacionalmente no primeiro final de semana, conforme dados divulgados pelo Hollywood Reporter, totalizando 158,8 milhões de dólares na bilheteria global. Além do montante das salas de cinema, a Disney divulgou, pela primeira vez desde o lançamento do Disney+, o valor arrecadado por uma estreia simultânea no streaming: o longa bateu a casa dos 60 milhões de dólares arrecadados mundialmente na plataforma, totalizando 218,8 milhões em todo o mundo no primeiro final de semana.

Em meio à crise do coronavírus, a Disney resolveu testar uma estratégia híbrida de lançamento, estreando filmes no cinema e no streaming de maneira simultânea. Para assistir na plataforma é preciso, além da assinatura tradicional, lançar mão do premier access, que custa 30 dólares nos Estados Unidos, 79,90 reais no Brasil, e dá acesso prévio ao conteúdo que só chega ao público geral meses depois. Até agora a empresa não havia tornado público os ganhos desse sistema, e a divulgação da arrecadação de Viúva Negra pode sinalizar um aumento de transparência no streaming.

Os números também indicam que, mesmo com o preço salgado, há quem opte por pagar o valor extra pelo conforto e segurança: com o premier access a 30 dólares, 2 milhões de pessoas teriam que adotar o serviço para alcançar o montante registrado por Viúva Negra. Mas, sem os valores de estreias anteriores, como Cruella e Raya, não é possível saber se isso se estende a outras produções ou é restrito ao longa da heroína.

“O forte desempenho de Viúva Negra neste fim de semana confirma nossa estratégia de distribuição flexível de fazer filmes de franquia disponíveis nos cinemas para uma verdadeira experiência cinematográfica e, como as preocupações da Covid-19 continuam globalmente, oferecendo opções aos consumidores que preferem assistir em casa no Disney+”, disse em um comunicado Kareem Daniel, Presidente da Disney Media and Entertainment Distribution.

Nos cinemas, essa é a primeira vez desde o início da pandemia que a bilheteria americana, somando todos os filmes em cartaz, ficou acima dos 100 milhões de dólares. Segundo a Comscore, foram 117 milhões de dólares no total, número que reforça a tendência de alta para o mês de julho que, historicamente, leva às telas produções aguardadas pelo público. Com a pandemia em queda no país, boa parte das restrições já foram eliminadas, mas 20% das salas de cinema seguem fechadas. Para reverter o quadro, é preciso grandes estreias para que o público deixe a segurança de casa rumo aos cinemas.

“Ter um número recorde nos cinemas durante a pandemia sendo exposto ao mercado ajudará a aumentar o interesse em seguir adiante. No entanto, os altos e baixos das bilheterias continuarão à medida que os cinemas voltam a ter 100% de disponibilidade” disse Paul Dergarabedian, analista de mídia sênior da Comscore, à Variety.