‘Um dia de cada vez’, diz Preta Gil após cirurgia que retirou seu tumor

Internada há cerca de uma semana, Preta Gil se recupera após cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Nas redes sociais, a cantora fez publicação neste domingo, 20, e atualizou seu estado de saúde sob cuidados médicos, após procedimento “extenso e complexo” que durou mais de 14 horas, na última quarta-feira. A artista também contou que precisou passar ainda por uma histerectomia total abdominal, ou seja, a remoção de seu útero por meio do procedimento cirúrgico. “Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando”, escreveu.

https://twitter.com/PretaGil/status/1693298064381923594

No post, com um registro em foto no hospital, a cantora agradeceu a equipe médica e disse estar sendo “muito bem cuidada”. Preta Gil trata um câncer colorretal desde janeiro deste ano, e vem realizando o tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.