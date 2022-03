Trailer de ‘Obi-Wan Kenobi’ traz Ewan McGregor de volta a ‘Star Wars’

Nessa quarta-feira, 9, o Disney+ liberou o primeiro trailer da série Obi-Wan Kenobi, que chega ao streaming no dia 25 de maio. A série traz o retorno de Ewan McGregor ao universo de Star Wars, dezessete anos depois de sua última aparição, em 2005. A trama se passa dez anos após a transformação de Anakin Skywalker, revivido por Hayden Christensen, em Darth Vader, e acompanha o mestre Jedi que dá nome à série já mais velho, incumbido da missão de proteger o jovem Luke Skywalker no planeta Tatooine.

Recheado de imagens grandiosas, o vídeo atiçou os fãs da saga, que alçaram os termos “Star Wars” e “Obi Wan” aos assuntos mais comentados do Twitter. No teaser, é possível conhecer os inquisidores, vilões que estão caçando os Jedis que sobreviveram à matança do episódio 3. Rupert Friend é o Grande Inquisidor, e Moses Ingram é a inquisidora Reva. O elenco também conta com Joel Edgerton e Bonnie Piesse (de Star Wars, Episódio II: Ataque dos Clones) como Owen e Beru Lars, que criam Luke como sobrinho, além de Kumail Nanjiani, Sung Kang e Benny Safdie.

A série é mais uma aposta do Disney+ no universo Star Wars, que já tem na plataforma outras duas produções: The Mandalorian, situada entre a queda do Império e a criação da temida Primeira Ordem, e O Livro de Boba Fett, derivada da anterior. O universo, junto com o MCU, forma os dois pilares de conteúdos originais da plataforma da Disney.

Confira o trailer:

