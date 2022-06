Tiago Leifert fala de política e faz a alegria de bolsonaristas

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao falar sobre as eleições no podcast Cara a Tapa, de Rica Perrone, que foi ao ar nessa semana. Questionado se votaria em Lula ou Bolsonaro, caso alguém empunhasse uma arma contra a sua cabeça, Leifert disse que Bolsonaro foi “mal demais” e Lula “não dá mais”, e que prefere levar um tiro a fazer a escolha de minerva, declarando voto nulo caso este seja o cenário. “Lula fez um bom governo em 2002. Entendo a figura que ele é, e a importância que ele tem para algumas pessoas. Mas eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário para esquecer tudo o que aconteceu nos últimos anos.” O discurso de tom isento, quem diria, acabou fazendo a alegria dos bolsonaristas, que abraçaram as críticas de Leifert ao PT e a “denúncia” do apresentador ao “esquerdismo” na Globo.

Um dos apoiadores mais vorazes de Bolsonaro, Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, compartilhou em seu perfil um trecho em que Leifert questiona a veracidade das pesquisas eleitorais, que apontam uma vantagem crescente de Lula sobre Bolsonaro. “Tem um viés claríssimo. Milhões de brasileiros estão quietos. Nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Mas acredito que tudo o que estamos vendo está errado, a gente não sabe o que vai acontecer”, respondeu o ex-apresentador global antes de afirmar que, nos veículos em que trabalhou, “era todo mundo de esquerda”.

No trecho compartilhado por Hang, Leifert também afirma que não comentava sobre política para não entrar na briga. “Não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou pra conta da Petrobrás, o dinheiro sumiu”, citou Leifert, referenciando a corrupção na estatal sob os governos petistas. “Tiago Leifert falando o que a maioria dos brasileiros já sabem. Para mudarmos o nosso Brasil não podemos deixar voltar o pior do nosso passado.”, escreveu Hang na legenda. “Entrevista com Tiago Leifert que vai ajudar a reeleger Bolsonaro”, escreveu outro perfil bolsonarista. Se a ideia era ficar em cima do muro, o tiro parece ter saído pela culatra.