Globo recupera Tiago Leifert e contra-ataca na guerra do streaming

Tiago Leifert vai retornar à empresa que o deixou famoso. Após dezesseis anos na Rede Globo, o apresentador deixou o canal em setembro do ano passado por motivos pessoais, e agora anuncia um projeto especial com a emissora. Leifert vai narrar jogos da Copa do Mundo do Catar 2022 no Sportv e no Globoplay. O anúncio foi feito pelo diretor de esportes da Globo, Renato Ribeiro, no evento Rio2C. Segundo ele, as transmissões serão feitas de forma simultânea no canal pago e no streaming – o último estará aberto para não assinantes.

Atualmente, Leifert está narrando os jogos da Copa do Brasil transmitidos pela plataforma Amazon Prime Vídeo. Ao acertar com o Globoplay, Leifert se mostra uma relevante peça na guerra do streaming.