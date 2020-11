‘Tenet’ e banda BTS impulsionam a bilheteria dos cinemas no Brasil

O esperado filme Tenet, de Christopher Nolan, chegou ao Brasil na quinta-feira, 29, depois de sucessivos adiamentos impostos pela pandemia. O longa considerado o “salvador do cinema”, em um ano de agendas alteradas e meses de portas fechadas, aumentou consideravelmente a bilheteria nacional.

O thriller de ficção científica com muita ação e um roteiro complexo foi o mais visto durante o último final de semana, arrecadando 1,45 milhão de reais com mais de 75.000 espectadores ao redor do país. O filme de Nolan ultrapassou o longa de super-heróis Os Novos Mutantes, que ficou em segundo lugar, arrecadando 900.000 reais com um público de 53.000 pessoas.

Outra estreia que ajudou a aumentar a bilheteria no país foi o filme da banda sul-coreana BTS Break The Silence: The Movie. O longa ficou em terceiro lugar, levando 23.000 pessoas aos cinemas e arrecadando 731.000 reais.

Ao todo, o final de semana, seguido do feriado desta segunda-feira, 2, levou 203.000 pessoas às salas de cinemas recém-abertas no país, gerando 3,9 milhões de reais em bilheteria — número três vezes maior do que no primeiro final de semana de cinemas abertos em São Paulo. O valor, porém, continua muito inferior ao normal pré-pandemia. No último fim de semana em que os cinemas brasileiros estavam abertos, em março, foram 1,018 milhão de espectadores, resultando em 17,7 milhões de reais em bilheteria.