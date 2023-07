Stênio Garcia é internado com quadro de septicemia no Rio

O ator Stênio Garcia foi internado neste sábado, 1, em um hospital no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quadro de septicemia aguda – infecção generalizada no sangue provocada por bactéria.

Com de fortes dores no quadril e nas pernas, Garcia passa neste domingo 2, por uma série de exames, entre testes laboratoriais e tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão.

Acompanhado da esposa, Mari Saade, o ator de 91 anos está consciente, tomando antibiótico intravenoso e já apresentou melhora. Recentemente, o ator veterano ganhou os holofotes pelas modificações em seu rosto, resultado de uma harmonização facial.