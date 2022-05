Stanley Tucci fala a VEJA: “Dedicar-me à gastronomia é maravilhoso”

Recentemente, saiu no Brasil pela editora Intrínseca o livro Sabor, no qual o ator americano Stanley Tucci narra suas memórias por meio da relação com a comida. Em uma narrativa saborosíssima, Tucci conta como a atividade passou a competir cada vez mais com o cinema em sua agenda na última década. Relembra das primeiras refeições inesquecíveis feitas pela mãe, uma italiana da região da Calábria, e das tardes que passava assistindo na TV aos programas culinários da americana Julia Child (1912-2014). Em reminiscências mais recentes, reconta o drama da morte da primeira esposa, de câncer, e fala de suas novas empreitadas no ramo culinário – como o programa em que roda a Itália falando das tradições da cozinha, exibido pela CNN americana. Por e-mail, Tucci falou a VEJA com exclusividade sobre o livro e suas experiências coma comida. Confira:

Em seu livro, você diz que hoje em dia está mais focado em comida e gastronomia que em fazer cinema. Quando descobriu que sua vida poderia ser transformada por sua paixão pela comida? É algo que veio acontecendo lentamente em minha vida ao longo da última década. Dedicar-se à gastronomia é uma maneira maravilhosa de passar meu tempo. Mas isso não quer dizer que vou parar com o cinema. Sempre farei filmes.

A Grande Noite, filme que o consagrou como ator e roteirista nos anos 1990, é um cult absoluto no cinema sobre gastronomia. Na sua opinião, por que se tornou um sucesso tão marcante até hoje? Acho que o segredo de seu sucesso duradouro é que A Grande Noite não tenta se encaixar no rótulo “filme sobre comida”. Só tenta contar uma história simples em que a comida é parte fundamental.

Quão engraçado foi gravar um filme sobre comida como A Grande Noite? Foi muito divertido e agradável, mas também muito difícil.

O que pode nos contar sobre sua experiência pessoal como dono de restaurante? Eu era sócio menor em um restaurante há muitos anos, então não posso falar a respeito dele com tanta propriedade assim. Mas sei através de meus amigos que são chefs e donos de restaurantes que é um dos estilos de vida mais complicados que se pode escolher.

Você menciona no livro suas memórias quando criança ao ver Julia Child na TV. Quão importante foi o trabalho dela para você e sua família? Sua influência foi inesquecível. A paixão com que cozinhava e apresentava suas criações na televisão foi uma verdadeira lição para mim sobre como devemos aproveitar a vida de verdade.

Em qual receita você se considera um craque – e qual é seu maior mico na cozinha? Faço melhor uma variedade de pratos de massa. E também mando bem, modéstia à parte, em uma boa vitela à milanesa. Minhas nêmesis são desossar carnes e também calcular com acerto o timing de servir as refeições.A

Ainda mantém laços com parentes e chefs da região italiana da Calábria, de onde vem sua família? Não voltei para a Calábria desde que era menino, mas tenho muitos parentes por lá, sim. Em breve, no entanto, estarei de novo por lá para gravar um episódio de minha série sobre gastronomia da Itália na CNN.