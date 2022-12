Saiba de onde vêm as dancinhas da seleção brasileira na Copa do Mundo

O Brasil entra em campo contra a Croácia nesta sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo, e, se tudo der certo para a seleção, o gramado deve virar palco das dancinhas de comemoração dos brasileiros. Na última partida, contra a Coreia do Sul, Vini Jr, Neymar, Paquetá, Richarlison e até o técnico Tite embalaram os gols com coreografias que fazem sucesso nas redes — uma tradição seguida pelos jogadores há tempos, inclusive nos clubes em que atuam.

Famosas no Tik Tok, as coreografias foram abraçadas pelos brasileiros como forma de expressão, e ficaram ainda mais presentes depois que Vinicius Jr., que atua pelo Real Madrid, foi alvo de ofensas racistas pela comemoração. No jogo contra a Coreia, Vini,o primeiro a marcar, comemorou o feito com os companheiros de elenco dançando o hit Pagodão Birimbola, do grupo Os Quebradeiras, que é febre na rede chinesa unindo o axé baiano ao funk carioca. No segundo gol, marcado de pênalti por Neymar, a escolhida foi Oz Crias da Seleção, do grupo Oz Crias.

Segundo Raphinha, a seleçãoo chegou para o torneio com dez coreografias prontas. As músicas surgem naturalmente, e os atletas pegam os passos assistindo a vídeos virais do Tik Tok. No jogo contra a Coreia, Richarlison comemorou o gol com a sua já tradicional Dança do Pombo, inspirada em um funk de mesmo nome lançado por MC Faísca. Já Lucas Paquetá, autor do último gol, escolheu Dancinha de Cria, sucesso de 2021 do Bonde dos Hawaianos.

Criticada pelo ex-jogador irlandês Roy Keane e apontada como “desrespeito” por parte dos comentaristas internacionais, a dança faz parte da cultura brasileira e aparece como forma de comemoração não apenas na canarinha, mas também em seleções latinas, como a Colômbia, e africanas. O molejo não fica só dentro de campo: nas redes sociais, Paquetá sempre compartilha vídeos dançando ao lado da esposa, Vini Jr. tem até um canal no Tik Tok com danças variadas e Neymar é sempre flagrado arriscando um passinho.

