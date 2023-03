Rotina perigosa de Gwyneth Paltrow viraliza nas redes sociais

Gravar um podcast recebendo nutrientes na veia seria uma situação preocupante (e extrema) para a grande maioria das pessoas, mas para Gwyneth Paltrow, é apenas parte de sua “rotina de bem-estar” — que mais parece uma romantização irresponsável de transtornos alimentares. “Amo um intravenoso. Sou uma adepta precoce dos IVs”, declarou ela ao programa The Art of Being Well, enquanto recebia na veia um combo de “boas e velhas vitaminas”.

A necessidade do reforço de nutrientes se explica logo em seguida, quando a atriz e fundadora do site Goop, que promove dicas, produtos e ideias controversas de “bem-estar”, detalha sua alimentação. Pela manhã, Paltrow consome algo “que não eleve sua glicose”, como um café. No almoço, prefere a sopa, mas não qualquer uma — ela é adepta do caldo de ossos, também presente na dieta de outras famosas como Kylie Jenner, mas que não substitui uma refeição completa. “Para a janta, tento comer de acordo com a dieta paleolítica. Então, algo com muitos vegetais”, declarou ela, que também pratica o jejum intermitente.

Além das vitaminas, repostas por meio intravenoso, Paltrow também recebe na veia nutrientes como glutationa e fosfatidilcolina — esta última, descrita como sua favorita, como se fosse um prato de comida — que auxiliam no funcionamento do organismo. A rotina fica ainda mais perigosa quando ela, sem uma alimentação adequda para tal, detalha sua rotina de atividades, que inclui exercício e sauna diária. Tudo isso, é claro, sob a controversa justificativa de “purificar” o corpo e adotar um estilo de vida saudável. Isso, inclusive, já fez com que Paltrow levasse uma “bronca” do sistema de saúde público britânico, que pediu para que ela parasse de divulgar desinformações sobre a Covid depois de sugerir jejum e sauna para tratar sintomas de longa duração da doença.

Viralizado no tik tok, o vídeo chamou a atenção de usuários da rede, que passaram a alertar para o teor problemáticos de seguir os comportamentos de Paltrow. A rotina alimentar da atriz foi comparada a uma preparação para exame de colonoscopia e Paltrow à uma “almond mom”, termo usado para se referir a pais obcecados por peso que forçam hábitos alimentares pouco saudáveis ​​nos filhos. “O que está sendo descrito neste vídeo é um transtorno alimentar. É perigoso. É mortal. Mais do que a gordura jamais será. Tudo bem esperarmos mais daqueles que detêm o poder social”, escreveu uma usuária no Twitter, com razão.