Roseana Murray: escritora atacada por pitbulls tem alta em data simbólica

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, deixou o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ), nesta quinta-feira, 18, treze dias depois de ser brutalmente atacada por três pitbulls enquanto caminhava em Saquarema, também no estado do Rio de Janeiro. A notícia boa veio acompanhada de um simbolismo mais do que especial: hoje se comemora, no Brasil, o Dia Nacional do Livro Infantil — e Roseana já escreveu uma centena deles.

Formada em literatura francesa, ela começou a escrever poesias para crianças em 1980, com o livro Fardo de Carinho, inspirado em Cecília Meireles. Desde então, não parou mais: ao longo da carreira, ela publicou mais de 100 livros e acumula prêmios no universo literário — entre eles o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil, pelo livro Jardins, em 2002.

Devotada às crianças, a escritora recebe com frequência turmas escolares para contar histórias em um projeto batizado de Café, Pão e Texto, em que a poesia é apreciada pelos pequenos. Se depender de sua determinação, o ofício seguirá parte de sua vida: em entrevista à Globo, Roseana disse que, daqui para frente, sua primeira tarefa será aprender a escrever com a mão esquerda — já que o braço direito teve que ser amputado. “Vou ter que aprender muitas coisas, vou ser aluna de novo”, declarou ela.

A autora também recebeu um homenagem especial da esquipe do hospital: no momento da alta, os funcionários usavam uma camiseta com a foto de Roseana e a frase “Lute como uma poeta”, em referência à vontade de viver demonstrada por ela durante os dias de internação.

O ataque

Na manhã do dia 5 de abril, Roseana caminhava pelo bairro de Gravatá quando foi surpreendida pelos cães. Atacada por eles, foi salva graças ao socorro de um maratonista que corria no local. Ela foi levada de helicóptero até o hospital e perdeu um braço e uma orelha, além de apresentar ferimentos graves na cabeça. Segundo uma amiga da escritora, a autora foi arrastada por pelo menos cinco metros pelos cachorros, que, de acordo com o relato de vizinhos, já haviam atacado outras pessoas na região, mas não com essa gravidade.

Os responsáveis pelos animais foram presos em flagrante, mas acabaram liberados na quarta-feira, 10, depois que a Justiça concedeu habeas corpus aos acusados, baseado no fato de que os pitbulls já foram apreendidos e recolhidos pela Secretaria de Proteção Animal de Saquarema. O caso foi registrado como lesão corporal, omissão na cautela e maus-tratos.