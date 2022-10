‘Rosalina’: a rival feminista de Julieta na briga pelo coração de Romeu

Atualizado em 19 out 2022, 18h41 - Publicado em 20 out 2022, 09h00

Por Marcelo Canquerino Atualizado em 19 out 2022, 18h41 - Publicado em 20 out 2022, 09h00

A clássica história de amor trágica entre Romeu e Julieta é conhecida em todo o mundo — o que poucos lembram é que, antes do romance começar, o jovem galanteador era apaixonado por outra mulher. No longa Rosalina, lançado recentemente no Star+, o drama dá lugar à comédia romântica para recontar a peça de Shakespeare através de outro ponto de vista: o de Rosalina, que perdeu o namorado para sua prima, Julieta. Fazendo piada com as convenções do gênero, como o manjado amor à primeira vista, o filme é uma adaptação moderna aos moldes da geração Z. Em entrevista a VEJA, Kaitlyn Dever, que dá vida à ácida e feminista Rosalina, e Sean Teale, intérprete de Dário, um jovem pelo qual a protagonista acaba se apaixonando, falaram da reinvenção da história mais famosa do Bardo:

Na peça original de Shakespeare, Rosalina aparece rapidamente e depois é esquecida pela história. Vocês sabiam que essa personagem existia antes de fazerem o filme?

Kaitlyn Dever: Eu só sabia que ela existia porque me lembro da minha irmã me contando sobre Rosalina. Tinha lido a peça aos 15 anos e então precisei ler Romeu e Julieta no ensino médio anos mais tarde. Definitivamente sabia que ela existia, mas fiquei tão animada para dar vida a uma nova perspectiva de Romeu e Julieta e realmente mergulhar nessa história de maneira nova e fresca.

Sean Teale: Sim. O que eu achei realmente ótimo é que é como se nós tivéssemos feito um furo no meio da história e aberto todo um outro universo do outro lado da história mais famosa de todos os tempos.

Rosalina é uma jovem que não aceita as convenções sexistas da época. Ela, por exemplo, sonha em se tornar cartógrafa. Acha que tem algo em comum com a personagem?

Kaitlyn Dever: Enquanto eu interpretava Rosalina, a cada dia que passava percebia que nós éramos parecidas de várias maneiras. Admiro ela justamente por não aceitar as convenções da época. Ela realmente rejeita todas as restrições de gênero que foram impostas às mulheres naquele período e eu acho que isso é algo super admirável. Rosalina é uma pessoa muito determinada assim como eu. Temos tanto em comum que senti estar quase interpretando uma versão mais elevada de mim mesma.

Rosalina e Dario não se apaixonam logo de cara. Acha que, nos dias de hoje, o conceito de amor à primeira vista caiu em desuso?

Sean Teale: Geralmente a pessoa que parece não ser de natureza romântica realmente é. E a pessoa que está perseguindo esse tipo de versão romantizada de amor na verdade não conhece ela muito bem. Dario não se apaixona por Rosalina à primeira vista. E nem ela por ele. Eu acho que há algo muito especial entre os dois, mas Dario se encanta por Rosalina à medida que a conhece. Ele não é recebido nos termos mais gentis quando se encontra com ela pela primeira vez.