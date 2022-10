‘Rosalina’: Comédia romântica atualiza Romeu e Julieta para a geração Z

ROSALINA (Estados Unidos, 2022. Disponível no Star+) Esgueirando-se pelas terras da família Capuleto após o anoitecer, o apaixonado Romeu (Kyle Allen) sobe até os aposentos de sua amada. Após trocarem juras de amor, ele promete que um dia os dois vão ficar juntos. O problema é que no meio do caminho Romeu conhece Julieta (Isabela Merced) e repete a mesma ladainha dita para a prima da garota, Rosalina (Kaitlyn Dever), sua ex — e, até dias atrás, seu amor verdadeiro. Enfurecida por ter sido trocada, a jovem começa uma força-tarefa para separar o casal e reconquistar o rapaz. Com sua perspectiva inusitada da tragédia de Shakespeare, a história — agora uma comédia romântica — busca uma conexão com os dias de hoje, com direito a uma Rosalina feminista. Abusada, mas deliciosa e inteligente, a trama põe o bardo no mapa da geração Z.