Reino Unido anuncia pacote de R$ 5 bi para eventos ameaçados pela Covid-19

O Reino Unido cedeu à reivindicação de produtores e anunciou um pacote de seguros de 750 milhões de libras (5,5 bilhões de reais, em cotação atual) para festivais de música e outros eventos ao vivo ameaçados de cancelamento pela pandemia de coronavírus. A política passa a valer a partir de setembro e vigora por um ano, até setembro de 2022. “Com este novo esquema de seguro, tudo, desde festivais de música em Margate até eventos de negócios em Birmingham, poderão prosseguir com confiança, impulsionando a economia e protegendo os meios de subsistência,” anunciou o chanceler Rishi Sunak nesta sexta-feira, 6.

Com a disseminação da pandemia, as seguradoras retiraram os cancelamentos motivados pela Covid-19 dos eventos adversos cobertos pelas apólices, o que deixou os organizadores à própria sorte. Em reportagem publicado pelo jornal The Guardian no fim de julho, organizadores alertaram que muitos dos festivais previstos corriam risco de serem cancelados de última hora por falta de equipe, já que trabalhadores tiveram que se isolar compulsoriamente, depois de receberem notificações de um aplicativo do sistema de saúde britânico que rastreia os casos de Covid no país. Com o risco iminente, organizadores e produtores passaram a reivindicar ajuda do governo.

“O setor de eventos apoia centenas de milhares de empregos em todo o país, e sei que os organizadores estão ansiosos para seguir em frente agora que as restrições foram suspensas”, disse Sunak. “Mas a falta do tipo certo de seguro está se revelando um problema, então, com a reabertura da economia, quero fazer tudo o que puder para ajudar os provedores de eventos e pequenas empresas a se planejarem com confiança até o próximo ano,” anunciou o chanceler Rishi Sunak, complementando: “O setor de eventos ao vivo será impulsionado por um pacote de seguros governamental que os ajudará a planejar eventos com confiança até o próximo ano.”

Em entrevista ao The Guardian, Jamie Njoku-Goodwin, CEO da organização UK Music, elogiou a iniciativa. Segundo ele, a incapacidade de obter seguros foi um dos grandes motivadores de cancelamentos de eventos no país, e havia temores de que, sem ação, os cancelamentos seguissem acontecendo, risco que diminui com a ajuda financeira assegurada. “Este novo esquema governamental é, portanto, uma notícia incrivelmente bem-vinda – não apenas para os milhões de fãs de música que estão ansiosos pelo retorno dos eventos ao vivo, mas também para as dezenas de milhares de músicos, membros da equipe e trabalhadores da cadeia de suprimentos cujos empregos dependem atividade contínua ao vivo,” concluiu.