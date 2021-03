Rock in Rio confirma adiamento do festival para setembro de 2022

A organização do Rock in Rio confirmou na noite desta quinta-feira, 4, que a nona edição do festival, que ocorreria em 2021, foi adiada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Em comunicado, a equipe do evento explicou que “as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano, a organização do evento já estaria entrando tanto no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, quanto no Parque Bela Vista, em Lisboa, para dar início às montagens do evento”.

No texto, Roberto Medina, presidente e criador do Rock in Rio, diz que já estão sendo feitas negociações com atrações e que os anúncios podem ser feitos ainda no primeiro semestre deste ano. A venda do Rock in Rio Card para a entrada no evento também vai começar ainda em 2021.

O Rock in Rio também anunciou o adiamento de sua edição em Lisboa, que ocorreria em junho de 2021. Agora, o festival em Portugal vai acontecer nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.