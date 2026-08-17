Provável causa da morte de Hayden Panettiere é revelada

A morte de Hayden Panettiere neste domingo, 16, aos 36 anos, comoveu milhares de internautas e amigos da artista nas redes sociais. Agora, a revista americana People revelou áudios que indicam que a atriz pode ter morrido por conta de uma overdose.

A investigação ainda está em andamento, mas uma ligação feita para a emergência pouco antes da atriz ser declarada morta mostra os policiais falando sobre uma mulher inconsciente — que mais tarde teria sido identificada como Hayden. De acordo com o portal, os paramédicos relataram uma aparente overdose, seguida de parada cardíaca.

Os relatos apontam que os profissionais tentaram reanimar Panettiere usando um suporte avançado de vida em cardiologia, uma série de protocolos médicos para tratar paradas cardiorrespiratórias e arritmias graves, mas a atriz não reagiu e foi declarada morta no local, às 14h32 de domingo.

Segundo a polícia de Greenville, na Carolina do Sul, agentes e paramédicos “atenderam a uma ocorrência de uma mulher inconsciente” na tarde de domingo. “Ao chegarem ao local, os primeiros socorros foram prestados; no entanto, a pessoa, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, foi declarada morta no local”, disse a polícia em um comunicado.

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Hayden lidou durante anos com o vício em álcool e opioides. Em 2020, passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação, depois que um médico a alertou dos riscos de seguir abusando de substâncias. Em entrevistas recentes, disse estar sóbria e “livre da escuridão” após anos sofrendo com a dependência química.

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