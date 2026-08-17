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Cultura

Hayden Panettiere foi alertada por médico que poderia morrer ‘em cinco anos’

Protagonista de Nashville faleceu aos 36 anos, e causa está sendo investigada

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h38 | Atualizado em 17 ago 2026, 16h01
Mulher loira de cabelo liso e comprido, usando blusa vermelha xadrez com detalhes pretos, sorri levemente para a câmera em um ambiente escuro
Hayden Panettiere (Roy Rochlin/FilmMagic/Getty Images)
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Hayden Panettiere foi alertada por médico que poderia morrer ‘em cinco anos’ Priorizar nos meus resultados Google

Estrela de Nashville e Heroes, a atriz Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Lançado em maio deste ano, seu livro de memórias, This is Me: A Reckoning, relata que a americana foi alertada por um médio em 2020 de que “estaria morta em cinco anos” caso não parasse de beber, devido a problemas no fígado decorrentes do vício em álcool e opioides.

O prognóstico alarmante fez com que ela se internasse em uma clínica de reabilitação naquele mesmo ano, onde permaneceu por oito meses em tratamento. Mais tarde, ela descreveu esse período como uma parte importante de sua recuperação, e disse que o tratamento a ajudou a redescobrir partes de si mesma que haviam sido enterradas durante anos de dependência.

O vício da atriz se desenvolveu ao longo de anos, em um período em que ela lidava com depressão pós-parto e as pressões da fama. Em suas memórias, ela conta que experimentou sintomas severos de abstinência, incluindo tremores, náuseas, ansiedade e outros efeitos físicos e emocionais enquanto seu corpo se adaptava à ausência do álcool.

Nos meses e entrevistas que antecederam a sua morte, Hayden afirmou

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que estava sóbria e “livre da escuridão” após anos lidando com o vício. A causa da morte não foi divulgada, e ainda está em investigação.

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