Hayden Panettiere foi alertada por médico que poderia morrer ‘em cinco anos’

Estrela de Nashville e Heroes, a atriz Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Lançado em maio deste ano, seu livro de memórias, This is Me: A Reckoning, relata que a americana foi alertada por um médio em 2020 de que “estaria morta em cinco anos” caso não parasse de beber, devido a problemas no fígado decorrentes do vício em álcool e opioides.

O prognóstico alarmante fez com que ela se internasse em uma clínica de reabilitação naquele mesmo ano, onde permaneceu por oito meses em tratamento. Mais tarde, ela descreveu esse período como uma parte importante de sua recuperação, e disse que o tratamento a ajudou a redescobrir partes de si mesma que haviam sido enterradas durante anos de dependência.

O vício da atriz se desenvolveu ao longo de anos, em um período em que ela lidava com depressão pós-parto e as pressões da fama. Em suas memórias, ela conta que experimentou sintomas severos de abstinência, incluindo tremores, náuseas, ansiedade e outros efeitos físicos e emocionais enquanto seu corpo se adaptava à ausência do álcool.

Nos meses e entrevistas que antecederam a sua morte, Hayden afirmou

Continua após a publicidade

que estava sóbria e “livre da escuridão” após anos lidando com o vício. A causa da morte não foi divulgada, e ainda está em investigação.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade