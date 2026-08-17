Morre Hayden Panettiere, atriz de ‘Heroes’ e ‘Nashville’, aos 36 anos
A morte precoce da artista foi comunicada por seu pai e a causa ainda não foi revelada
A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis nas séries de televisão Heroes e Nashville, morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. O pai da artista confirmou a morte em um comunicado enviado ao canal ABC News.
“É com profunda tristeza que compartilhamos o trágico falecimento de nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza, que levou um amor e uma alegria imensuráveis a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela”, afirmou o pai da atriz, Alan Panettiere. Ele pediu respeito à privacidade da família enquanto todos “processam a perda inimaginável”.
Não foram divulgados detalhes sobre a morte da atriz, mas o site TMZ informou que uma “investigação foi aberta” para apurar as circunstâncias. A atriz deixa uma filha de 11 anos, Kaya Evdokia, que teve com seu ex-companheiro, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
Nascida em 1989, Panettiere tornou-se uma estrela infantil e teve muitos papéis no cinema e na televisão. Em um de seus trabalhos de maior destaque, interpretou a cheerleader Claire Bennet, uma das protagonistas da série Heroes, que foi ao ar de 2006 a 2010.
Entre seus filmes estão Duelo de Titãs, Sonhos no Gelo, Pânico IV, Pânico VI, entre outros. Hayden também escreveu um livro de memórias, This Is Me: A Reckoning, que foi lançado em maio.
(Com AFP)