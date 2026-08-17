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Cultura

O que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere, estrela de ‘Nashville’ e ‘Heroes’

Falecimento foi informado pelo pai da artista

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 08h41 | Atualizado em 17 ago 2026, 15h54
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Hayden Panettiere na série 'Nashville' (//Divulgação)
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A atriz Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis nas séries de televisão Heroes e Nashville morreu neste final de semana, aos 36 anos. “É com profunda tristeza que compartilhamos o trágico falecimento de nossa amada Hayden”, informou  o pai da atriz em comunicado.

Até o momento, a causa da morte segue desconhecida, mas relatos preliminares apontam para uma possível overdose. Segundo a assessoria da atriz, há uma investigação em curso, e novas informações devem ser divulgadas em breve.

Hayden foi declarada morta na tarde de domingo, depois que agentes da polícia e do serviço de emergência foram acionados para um chamado referente a uma mulher inconsciente. O óbito foi constatado no local, e a investigação preliminar não apontou indícios de crime ou circunstâncias suspeitas.

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Recentemente, a atriz revelou este ano que enfrentou depressão pós-parto e dependência, o que, segundo ela, levou à sua decisão de abrir mão da guarda de sua única filha, Kaya Evdokia Klitschko — fruto de seu relacionamento com o ex-companheiro Wladimir Klitschko, boxeador profissional ucraniano —, em 2018. Em 2023, ela perdeu o irmão mais novo, o ator Jansen Panettiere, decorrente de uma condição cardíaca não diagnosticada.

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