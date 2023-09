Preta Gil recebe alta depois de 28 dias: ‘Eu sou toda gratidão’

A cantora Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, após 28 dias de internação. Aos 49 anos de idade, ela enfrentou um câncer de intestino. Em suas redes sociais, Preta mostrou o momento em que deixou o centro médico. Ao som da música Andar com Fé, um dos sucessos gravados pelo pai dela, Gilberto Gil, a cantora cumprimentou a equipe de médicos que a atenderam e os parentes de pacientes no hospital.

Preta também mostrou o momento em que o médico corta com uma tesoura a pulseira de identificação que fica no braço do paciente. Em seguida, ela aparece em casa, matando a saudade de seus cachorros. A cantora teve diagnóstico de câncer confirmado no início do ano. Tratava-se de um adenocarcinoma, um câncer que afetou áreas o intestino. Ela passou por uma cirurgia em agosto, para a retirada do tumor.

Preta escreveu uma mensagem para o fãs. “A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação, dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão”, escreveu Preta Gil.

“Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado dois anjos pra cuidarem de mim.” Em seguida, ela agradeceu o pai, a família e a equipe do hospital. “Obrigada a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, copeiras, auxiliares de limpeza, concierges e nutricionistas que ajudaram a me reabilitar com tanto carinho.”

A cantora, no entanto, afirmou que deve passar por mais procedimentos. “Estou ainda muito emocionada e talvez não consiga me expressar plenamente. O que importa é que venci mais essa batalha. Vou me fortalecer para próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida!”, escreveu.