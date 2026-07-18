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Cultura

Pior da semana: a Copa do Mundo mais dramática para TV Globo

Emissora perdeu hegemonia no Mundial e viu audiência cair

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h46
Seis apresentadores e comentaristas esportivos, três homens e uma mulher na frente, e dois homens atrás, sorriem para a câmera. Todos vestem camisas polo azuis com gola e punhos escuros, e o logo da Globo Esporte. O fundo é um estádio desfocado
Vini Rodrigues, Renata Silveira, Everaldo Marques, Rogério Corrêa, Paulo Andrade e Gustavo Villani, as vozes da Globo na Copa do Mundo (Estevam Avellar/TV Globo)
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A final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 19, marca também o fim de um dos Mundiais mais dramáticos da história recente da Globo. Acostumada a dominar sozinha a cobertura do principal torneio esportivo do planeta, a emissora da família Marinho viu sua hegemonia ser colocada à prova por uma série de fatores, que inclui concorrência pulverizada, queda de audiência, repercussão negativa de algumas apostas editoriais e o novo hábito de consumo com a ascensão meteórica do streaming.

Os números ajudam a explicar esse cenário. A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final, registrou apenas 30 pontos na Grande São Paulo, a menor audiência da Globo em um jogo da seleção nesta Copa e inferior até à da estreia da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Enquanto isso, o SBT, impulsionado pelo retorno de Galvão Bueno às transmissões de Mundiais, comemorou índices históricos, e a CazéTV consolidou sua força no ambiente digital ao exibir gratuitamente os 104 jogos da competição no YouTube.

Nos bastidores, a cobertura também acumulou problemas. A participação de Virginia Fonseca no Domingão com Huck foi reduzida após a repercussão negativa de sua escalação. Já o Central da Copa virou alvo de críticas e motivo de chacota por quadros considerados excessivamente descontraídos, como a imitação da comemoração de Matheus Cunha simulando o surfe feita por Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e Tamires Dias. O torneio ainda foi marcado por uma sequência de gafes que colocaram em xeque o tradicional “padrão Globo de qualidade” e por mudanças forçadas na equipe, com os afastamentos de Luís Roberto e Alex Escobar por problemas de saúde, este último após passar mal ao vivo já durante a cobertura.

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Mesmo mantendo a liderança na TV aberta e uma estrutura de cobertura incomparável, a Globo encerra o torneio diante de um cenário em que a disputa já não é apenas contra outras emissoras, mas também contra plataformas digitais capazes de dividir a audiência e, principalmente, falar a mesma linguagem de um público que consome futebol bem diferente daquele que a televisão tradicional está acostumada.

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