Fred Bruno expõe conversa com Alex Escobar após decisão de abandonar Copa

Fred Bruno contou detalhes da conversa que teve com Alex Escobar nos bastidores após o apresentador decidir deixar a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O jornalista, que substituiu o colega no Globo Esporte, explicou que conversou com Escobar antes do anúncio e destacou que a decisão foi tomada com cautela.

“Não tinha como começar o programa de outra maneira a não ser com a saudação do nosso querido Alex Escobar. Ele, que acabou não passando muito bem ao vivo e resolveu voltar para o Brasil e cuidar da saúde. Conversei com ele hoje de manhã, está tudo bem, tudo certo”, explicou.

Escobar foi afastado das atividades depois de apresentar dificuldades na fala durante uma participação no Encontro com Patrícia Poeta, episódio que chamou atenção do público. Após realizar exames, ele informou que não foi identificado nenhum problema grave, mas decidiu não seguir na cobertura por não se sentir seguro para continuar. O apresentador comunicou a saída nas redes sociais e afirmou que conversou com colegas da emissora e familiares antes de tomar a decisão.

Fred Bruno também fez questão de enaltecer o parceiro de trabalho e comentou sobre a importância de Escobar na equipe da Globo durante o torneio. “Comentei com ele que grandes craques já foram cortados da Copa do Mundo, então ele está levando isso com muito bom humor e vai cuidar da saúde”, brincou, encerrando com um recado ao colega: “Sei que muita gente assiste o programa por causa de você, então vou tentar passar um pouco da minha alegria e chegar perto da alegria que você passa para os brasileiros todos os dias”.

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