Alex Escobar explica decisão de deixar cobertura da Copa após passar mal

Alex Escobar decidiu deixar a cobertura da Copa do Mundo de 2026 após passar mal durante uma entrada ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta, na última segunda-feira, 22. Embora os exames feitos em um hospital nos Estados Unidos não tenham detectado nada grave, o apresentador optou por deixar o evento por não se sentir seguro.

“Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem”, escreveu Escobar em uma publicação no Instagram, nesta quinta-feira, 25. No fim da nota, Alex agradeceu o caminho dos seguidores a afirmou que seguirá atualizando seu estado de saúde.

O susto do apresentador aconteceu durante uma participação no programa de Patrícia Poeta. Na ocasião, Escobar apresentou dificuldades para falar, com a voz trêmula e chegou a interromper como se tivesse perdido o raciocínio. Depois, a Globo informou que Alex passou mal por causa de um “pico de pressão”. Ele foi hospitalizado, fez exames e liberado na sequência.

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