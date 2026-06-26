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Cultura

Alex Escobar explica decisão de deixar cobertura da Copa após passar mal

Apresentador foi internado em hospital para realizar exames após episódio ao vivo no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h26
Homem calvo e barbudo sorri para a câmera, usando camisa polo azul, em um estádio de futebol. Ao fundo, equipamentos de transmissão e outros profissionais.
Alex Escobar (Instagram/Reprodução)
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Alex Escobar decidiu deixar a cobertura da Copa do Mundo de 2026 após passar mal durante uma entrada ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta, na última segunda-feira, 22. Embora os exames feitos em um hospital nos Estados Unidos não tenham detectado nada grave, o apresentador optou por deixar o evento por não se sentir seguro.

Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem”, escreveu Escobar em uma publicação no Instagram, nesta quinta-feira, 25. No fim da nota, Alex agradeceu o caminho dos seguidores a afirmou que seguirá atualizando seu estado de saúde.

O susto do apresentador aconteceu durante uma participação no programa de Patrícia Poeta. Na ocasião, Escobar apresentou dificuldades para falar, com a voz trêmula e chegou a interromper como se tivesse perdido o raciocínio. Depois, a Globo informou que Alex passou mal por causa de um “pico de pressão”. Ele foi hospitalizado, fez exames e liberado na sequência.

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