Alex Escobar dá detalhes de exames após susto na cobertura da Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Alex Escobar atualizou seu estado de saúde dias após passar mal ao vivo durante o Encontro com Patrícia Poeta, na segunda-feira, 22, que o levou a fazer uma bateria de exames em um hospital dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado na noite desta quarta-feira, 24, o apresentador deu detalhes sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs.

“Não tive confusão mental, não perdi a consciência. Eu, simplesmente, não conseguia pronunciar as palavras. Estranho, realmente. Vi o vídeo depois e falei: ‘Caramba, parece mais sério do que foi'”, contou Escobar, explicando que nenhum dos exames apontou qualquer diagnóstico preocupante: “Fiz ressonâncias magnéticas, no plural, tomografia, teste neurológico… Três, quatro exames de sangue, até perdi as contas. Nada foi detectado, nem de grave, nem de pouco grave. Não deu nada”.

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Ele ressaltou que não sabe a causa do mal-estar e supôs que poderia ser estresse ou cansaço. “Não sei, mas aconteceu. É legal de dizer que, assim, dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Uma loucura”, declarou.

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O apresentador chamou atenção do público ao aparecer no Encontro, da Globo, com dificuldade para falar durante uma entrada direto dos Estados Unidos. O episódio aconteceu enquanto ele participava da cobertura da Copa do Mundo, e a emissora informou que ele foi encaminhado para atendimento médico após apresentar um pico de pressão. Escobar já recebeu alta hospitalar e deverá ficar em repouso até voltar ao trabalho no Mundial.

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