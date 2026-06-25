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Cultura

Alex Escobar dá detalhes de exames após susto na cobertura da Copa

Apresentador chamou atenção durante entrada ao vivo no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h12 | Atualizado em 25 jun 2026, 15h03
Homem calvo, com barba grisalha, vestindo camisa polo azul com gola escura e logotipos, segurando um microfone da TV Globo. Ele tem fones de ouvido pretos e parece falar, com a boca entreaberta. Ao fundo, árvores e um prédio de tijolos avermelhados, em um cenário externo
Alex Escobar durante participação no 'Encontro com Patrícia Poeta' (TV Globo/Reprodução)
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Alex Escobar dá detalhes de exames após susto na cobertura da Copa Priorize VEJA no Google

Alex Escobar atualizou seu estado de saúde dias após passar mal ao vivo durante o Encontro com Patrícia Poeta, na segunda-feira, 22, que o levou a fazer uma bateria de exames em um hospital dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado na noite desta quarta-feira, 24, o apresentador deu detalhes sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs.

“Não tive confusão mental, não perdi a consciência. Eu, simplesmente, não conseguia pronunciar as palavras. Estranho, realmente. Vi o vídeo depois e falei: ‘Caramba, parece mais sério do que foi'”, contou Escobar, explicando que nenhum dos exames apontou qualquer diagnóstico preocupante: “Fiz ressonâncias magnéticas, no plural, tomografia, teste neurológico… Três, quatro exames de sangue, até perdi as contas. Nada foi detectado, nem de grave, nem de pouco grave. Não deu nada”.

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Ele ressaltou que não sabe a causa do mal-estar e supôs que poderia ser estresse ou cansaço. “Não sei, mas aconteceu. É legal de dizer que, assim, dois minutos depois, eu estava falando normalmente. Uma loucura”, declarou.

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O apresentador chamou atenção do público ao aparecer no Encontro, da Globo, com dificuldade para falar durante uma entrada direto dos Estados Unidos. O episódio aconteceu enquanto ele participava da cobertura da Copa do Mundo, e a emissora informou que ele foi encaminhado para atendimento médico após apresentar um pico de pressão. Escobar já recebeu alta hospitalar e deverá ficar em repouso até voltar ao trabalho no Mundial.

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