O efeito na audiência da Globo por Luís Roberto no ‘Domingão com Huck’

Luís Roberto ficou de fora da Copa do Mundo por conta de um tumor no pescoço, mas conseguiu movimentar a audiência da TV Globo em dia de jogo do Brasil. O narrador participou do Domingão com Huck neste domingo, 5, e falou sobre o diagnóstico.

Com a participação, o programa marcou 11,05 às 14h09. Em relação ao SBT, por exemplo, fez quase o dobro de pontos. A Torcida SBT estava com 6,37.

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