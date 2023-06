Pintura de Gustav Klimt bate recorde de leilão na Europa

Última obra de Klimt, Lady With a Fan (Dama com Leque, em português), obra do pintor austríaco Gustav Klimt, tornou-se a pintura mais cara já leiloada na Europa. Nesta terça-feira, 27, ela foi vendida no leilão Sotheby’s Modern and Contemporary Evening Auction, em Londres, por 74 milhões de libras — 94,35 milhões de dólares (cerca de 452,4 milhões de reais na cotação atual). A estimativa era de 65 milhões de libras. Computando as taxas, o preço da obra totaliza mais 85,3 milhões de libras (108 milhões de dólares e 518 milhões de reais).

Lady With a Fan esteve em leilão pela última vez em 1994, quando foi vendida por 11,6 milhões de dólares. A tela é considerada a última de Klimt, e ainda se encontrava em um cavalete no estúdio do artista quando, em fevereiro de 1918, ele morreu em decorrência de um derrame. O recorde anterior em um leilão europeu pertencia à escultura Walking Man I , de Alberto Giacometti, comercializada por 104,3 milhões de dólares em 2010. Já a pintura mais cara leiloada no continente era Le Bassin aux Nympheas, de Claude Monet, que arrecadou por volta de 63 milhões de libras em 2008.

Siga