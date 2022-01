Onde ver 3 filmes essenciais de Sidney Poitier

Morto nessa sexta-feira, 7, aos 94 anos, Sidney Poitier se tornou o primeiro negro a conquistar o Oscar de melhor ator em 1964, pelo filme Uma Voz Nas Sombras. Ao longo da carreira, ele ficou conhecido por atuar em longas de forte temática racial, e pelo brilhantismo e elegância com que traduzia para as telas a opressão sofrida pelos negros e os conflitos com os brancos, num período em que o assunto tinha muito menos visibilidade. A seguir, confira onde assistir 3 filmes essenciais do ator:

Uma Voz nas Sombras

Onde: Canal MGM, no Amazon Prime Video

Filme de 1963 que rendeu a Poitier o Oscar de melhor ator – o primeiro para um homem negro -, Uma Voz nas Sombras conta a história de Homer Smith (Sidney Poitier), um pedreiro desempregado que é forçado a parar o carro em uma fazenda remota depois de o motor superaquecer. Lá, ele se depara com um grupo de freiras que acredita que ele é um enviado de Deus para ajudá-las a construir uma igreja na região.

No Calor da Noite

Onde: Canal MGM, no Amazon Prime Video

Com uma temática racial contundente, No Calor da Noite aborda o assassinato de Philip Colbert (Jack Teter), o principal empresário de Sparta, no Mississippi. Quando o magnata é morto, o policial Sam Wood (Warren Oates) vê Virgil Tibbs (Sidney Poitier) na estação de trem e, ao constatar que ele anda bem-vestido e carrega mais dinheiro que o normal para os negros da cidade, prende o homem como suspeito. Ele, no entanto, acaba descobrindo que Tibbs é um investigador da polícia da Filadélfia especialista em homicídios, e passa a trabalhar com ele, contra a vontade de ambos, para solucionar o caso em uma cidade marcada pelo racismo.

Ao Mestre, com Carinho

Onde: disponível para aluguel na Apple TV, Claro Video, Google Play e para compra no Looke

Mark Thackeray (Sidney Poitier) é um engenheiro desempregado que passa a dar aulas como professor substituto em uma escola de alunos majoritariamente brancos em Londres. Indisciplinados e rebeldes, os adolescentes estão determinados a destruir suas aulas, mas ele não desiste de ensinar a turma e fica mexido quando recebe uma nova proposta de emprego, dividindo-se entre voltar para a engenharia ou seguir em sua saga como mestre. O filme é baseado baseado na autobiografia To Sir, with Love, de E. R. Braithwaite. A música homônima, cantada pela escocesa Lulu, marcou a trilha sonora do filme e dominou as paradas americanas em 1967, ano de lançamento do longa.