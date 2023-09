Obra ‘Construção do Vazio’ revela o renascimento do artista Luca Benites

A bela escultura em aço Construção do Vazio do artista Luca Benites está entre os destaques do pavilhão Mar, de frente para a Baía de Guanabara. É a peça mais pesada da feira com quatro toneladas. Aos 41 anos, o escultor e arquiteto tem uma trajetória relevante para a sua idade, com obras em coleções importantes. Entre elas, a ampoleta #1 da série Fogo, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Oscar Niemeyer em Niterói, adquirida pelo prestigiado colecionador João Satamini em 2014. “Curioso ver agora minha escultura no jardim de frente para o Mac do outro lado do mar, onde está outra obra minha de um período importante”, observa.

O artista em 2017 fez um ritual performático chamado de “Projeto Fogo” em que queimou seus trabalhos de 20 anos de produção, entre pinturas, fotografias e maquetes, transformando as cinzas em outras obras, pinturas e ampolas, a primeira delas adquirida para a coleção do Mac. O projeto, realizado na Áustria, durou sete horas e virou filme. “Eu precisei renascer várias vezes em minha vida e essa foi uma delas”, conta.

Filho de um médico diplomata, o escultor viveu muitos anos fora do Brasil, no Paraguai, Uruguai e Barcelona e agora esta estabelecido em São Paulo há quase dois anos e com sua obra representada pela Dan Galeria. Prepara um livro com sua história de arte e vida pra ser lançado em dezembro na Miami Basel. Uma obra sua, desta mesma série da ArtRio, está em negociação para o Parque do Ibirapuera e outra vai estar no jardim no luxuoso hotel Rosewood na capital paulista até o final desse mês. Luca comemora sua volta ao Brasil depois de 32 anos vivendo fora. “Eu penso e sonho em espanhol e estava na hora de voltar ao meu país”, acredita.

