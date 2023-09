ArtRio leva arte ao encontro da natureza em nova edição

Com a participação de 80 galerias e instituições de arte, a ArtRio, na Marina da Glória, pretende atrair um público de 60.000 pessoas entre os dias 13 e 17 de setembro. O evento que já se consagrou como um dos mais importantes do calendário do Rio e do Brasil chega 25% maior que o do ano passado. Nos dois primeiros dias, a meteorologia se tornou um dos principais assuntos nos corredores da feira. Na abertura para convidados, na quarta-feira, o calor digno de um verão carioca, com sensação térmica de mais de 40 graus, foi ofuscado pelas rajadas de vento de 50 km/h e chuva da quinta à noite, levando a organização a fechar o pavilhão externo. Uma “precaução” como explicou o arquiteto responsável, Pedro Évora. Não houve nenhum incidente. “As questões climáticas são o maior desafio para a arquitetura”, afirma Évora que há cinco anos desenvolve o projeto arquitetônico da feira. “Em primeiro lugar, está a segurança do evento, depois vêm todos os outros aspectos. Para lidar com o imponderável, é preciso planejamento, preparo e força”, diz.

A força e a beleza da natureza, aliás, estão presentes na estrutura dessa edição. Todo ano existe a busca por criar uma atmosfera interessante para abrigar a feira. Évora afirma que a presidente da ArtRio, Brenda Valansi, dá o horizonte e as linhas mestras e ele desenvolve o projeto a partir disso. “Ela é a antena”, ressalta. O crescimento do evento levou Évora a desenvolver uma área externa que se tornou dos lugares mais aprazíveis do evento, o Pavilhão Mar. “Escuto esse retorno do público e dos expositores que destacam a graça do ambiente e da paisagem”, conta. Segundo ele, existe um movimento para fora. Este ano, ele criou um jardim na parte externa separando as galerias e dando um certo “mistério” no ar com as plantas. Antes, as galerias todas disputavam para ficar no pavilhão central, o Terra, com cerca de três mil metros quadrados. Hoje, existe um maior interesse pelo lado de fora. O total da área construída é de aproximadamente seis mil e quinhentos metros quadrados.

Nessa edição, a inspiração de Évora foi em uma grande estação de trem, como, por exemplo, a Atocha de Madri. Mas não somente essa, pois ele explica que a estação traz várias analogias. “Por ser um lugar de embarque, chegada e saída, traz a metáfora de você pegar um veículo, se lançar, mudar de estado”, revela. Tem tudo a ver com o que a arte propõe.

ArtRio 2023

Data: de 14 a 17 de setembro (quinta-feira a domingo)

Horário: 15 a 16 de setembro – das 13h às 21h.

17 e setembro – das 12h às 20h

Ingressos: Venda no site, artrio.com

Inteira: 80 reais e meia 40 reais.

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória.

Estacionamento no local, sujeito a lotação. Metrô: Estação Glória

