O que é ser ‘demissexual’, como Iza e Giovanna Ewbank

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 19 out 2022, 17h41 - Publicado em 19 out 2022, 17h37

Após anunciar sua separação do produtor musical Sergio Santos, a cantora Iza declarou ser uma pessoa demissexual. Assim, a famosa se junta a outra artista que também disse recentemente ter essa mesma orientação sexual: Giovanna Ewbank. Mas o que vem a ser a demissexualidade? É a terminologia designada a pessoas que só conseguem se relacionar sexualmente com alguém com quem tenham criado uma conexão emocional prévia. Segundo o Demisexuality Resource Center (Centro de Pesquisa em Demissexualidade), grupo americano especializado no assunto, para os demissexuais, a intimidade é mais importante do que a aparência física.

“A masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece. Transei com pouquíssimas pessoas. Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso [demissexualidade]”, declarou Iza no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A demissexualidade é considerada um termo dentro do guarda-chuva dos assexuais, que representa a letra “A” da sigla LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queer, intersexuais e assexuais) por não sentirem atração sexual necessariamente. Requer, muitas vezes, ter atração por pessoas próximas, como amigos, e/ou seres muito intelectuais. Entretanto, o vínculo afetivo não é uma garantia de que haverá relação com uma pessoa demissexual, apenas que isso é um pré-requisito dela.