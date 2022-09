Iza, Gil e Emicida representam com brilho a cultura negra no Rock in Rio

Debaixo de uma chuva torrencial, a cantora Iza saiu do meio da plateia e chegou ao palco Mundo, do Rock in Rio, escoltada por seus dançarinos. Ao subir ali, a carioca de 32 anos se tornou a primeira mulher negra a comandar um show no palco central do evento ao longo das quase quatro décadas de história do festival. Sem amarras, Iza aproveitou a oportunidade para celebrar a cultura negra brasileira e mundial. Exibiu figuras famosas da cultura nacional no telão, tocou trechos de músicas de celebridades como Beyoncé, e ainda entoou o hino No Woman No Cry, de Bob Marley, com a mãe no piano.

Neste domingo, 4, marcado como a dia pop do evento, a música negra embalou momentos altos do evento. Além de Iza, o rapper Emicida se apresentou em um show enérgico e de tom político. Com uma estética que lembrava vitrais de igreja ao fundo do palco, o rapper fez parte da apresentação ao lado da ex-cantora gospel Priscila Alcantara. Entre as faixas, a dupla cantou Você Aprendeu a Amar?, sobre fé e interpretações bíblicas errôneas. Quando o público puxou um coro contra o presidente Jair Bolsonaro, Emicida pediu para que gritassem mais alto já que ele não podia se manifestar politicamente no palco. Em seguida, para fechar o palco Sunset, foi a vez do veterano Gilberto Gil, acompanhado de sua família, entoar clássicos da MPB, da música nordestina e do reggae.