O nome sugestivo do novo livro de Salman Rushdie sobre atentado

O autor Salman Rushdie se prepara para lançar um novo livro de memórias em que fala sobre o atentado que sofreu em 2022, quando um homem o esfaqueou durante uma palestra nos Estados Unidos. O título — sugestivo — é Knife, faca em inglês, e será publicado em 16 de abril de 2024 pela Penguin Random House. “Não é o livro mais fácil de escrever do mundo, mas é algo que preciso superar para poder fazer qualquer outra coisa. Não posso realmente começar a escrever um romance que não tenha nada a ver com isso. Então eu só tenho que lidar com isso”, declarou o escritor em um festival literário. Segundo ele ainda, a obra será curta, com algumas centenas de páginas.

Faca: Meditações Após uma Tentativa de Assassinato contará a experiência do autor ao sobreviver ao atentado contra sua vida. “É um livro marcante e um lembrete do poder das palavras para dar sentido ao impensável. Estamos honrados em publicá-lo e surpresos com a determinação de Salman em contar sua história e retornar ao trabalho que ele ama”, disse Nihar Malaviya, CEO da Penguin Random House, ao The Guardian. “Este foi um livro necessário para eu escrever: uma forma de assumir o controle do que aconteceu e de responder à violência com arte”, completou o autor de 76 anos.

Anglo-americano nascido na Índia, Rushdie é jurado de morte pelo Irã por causa de seu livro mais famoso, Versos Satânicos. O romance de 1988 foi é considerado uma blasfêmia pelo país, e uma fatwa pedindo a sua morte foi emitida pelo Aiatolá Khomeini, que era então o líder supremo do Irã. O autor vive nos Estados Unidos desde 2000 e foi atacado por Hadi Matar com dezenas de facadas no rosto e pescoço no palco da Instituição Chautauqua, no estado de Nova York, onde daria uma palestra. Ele ficou internado por seis semanas, passou por cirurgias e perdeu a visão de um olho e a sensibilidade na ponta dos dedos. O criminoso foi acusado de tentativa de homicídio.

