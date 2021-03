‘O Gambito da Rainha’ ganhará versão musical no teatro

Eleita melhor minissérie do ano no Globo de Ouro 2021, O Gambito da Rainha ganhará uma versão musical para o teatro. A produtora americana Level Forward, que tem no currículo peças apresentadas na Broadway, adquiriu os direitos do livro homônimo de Walter Tevis, que inspirou a série da Netflix, para produzir a adaptação para os palcos.

O Gambito da Rainha acompanha Beth Harmon, uma órfã prodígio que aprende a jogar xadrez com um zelador e, na vida adulta, se transforma na melhor enxadrista do mundo. Na TV, Beth é interpretada por Anya Taylor-Joy, que também venceu o Globo de Ouro como melhor atriz em minissérie. A produção da plataforma de streaming fez muito sucesso, sendo vista por mais de 62 milhões de assinantes.

A Level Forward já produziu filmes sobre assédio sexual e agressão, como o documentário On the Record. Em sua história recente com produções da Broadway, a empresa entrou em cartaz com um musical baseado no álbum Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, e o polêmico Slave Play, do dramaturgo Jeremy O. Harris.

“A história de O Gambito da Rainha é um canto de sereia em meio às nossas lutas contemporâneas por igualdade de gênero e raça, e estamos ansiosos para levar o projeto adiante.”, disse a produtora Julia Dunetz. Ainda não foram revelados detalhes sobre elenco ou se a peça vai estrear na Broadway.