‘O Gambito da Rainha’ bate recorde de audiência na Netflix

A minissérie O Gambito da Rainha se tornou um marco de audiência para a Netflix. Segundo informações divulgadas pelo site da revista The Hollywood Reporter, a produção estrelada por Anya Taylor-Joy como um prodígio do xadrez alcançou o primeiro lugar do ranking de mais vistos da plataforma em 63 países, chegando a 62 milhões de visualizações de assinantes nas primeiras quatro semanas no ar.

Os números fazem da produção a minissérie de ficção mais bem-sucedida da plataforma até o momento. Na categoria geral de minisséries, somando títulos documentais, O Gambito da Rainha fica em segundo lugar, atrás de A Máfia dos Tigres, que foi visto por 64 milhões de usuários nas quatro semanas após sua estreia.

Segundo dados da empresa especializada Nielsen, os usuários da plataforma assistiram 551 milhões de minutos da série em seus três primeiros dias no ar, provando seu valor como conteúdo “maratonável”.