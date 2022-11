O conselho de Adele que Jennifer Lawrence se arrepende de não ter seguido

Após o sucesso estrondoso de Jennifer Lawrence como protagonista da saga Jogos Vorazes, a expectativa de seus fãs era de que ela continuasse a fazer bons filmes, mas a atriz fez uma escolha péssima em seu trabalho seguinte — mesmo após os conselhos de ninguém menos do que Adele. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, Lawrence contou que a cantora fez um alerta sobre aceitar o papel no longa Passageiros, de 2016. “Adele me disse para não fazer isso! Ela estava, tipo, ‘Eu sinto que os filmes espaciais são os novos filmes de vampiros.’”

Estrelado também pro Chris Pratt, o longa acompanha a história de duas pessoas que acordam do estado de hibernação em uma espaçonave que transporta milhares de pessoas para uma colônia fora da Terra. Passageiros, fracasso de crítica, é uma das poucas bombas que mancham a carreira de Jennifer Lawrence — um arrependimento até mesmo para a atriz. “Eu deveria tê-la ouvido”, disse ela sobre o conselho da amiga Adele de não participar do filme.