O acordo de Shakira e Pique sobre a custódia dos filhos

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Pique chegaram a um acordo em relação à guarda dos filhos após uma longa reunião de 12 horas entre as partes. De acordo com o jornal local La Vanguardia, os pequenos Milan, 9, e Sasha, 7, vão se mudar com a mãe de Barcelona para Miami no início de 2023.

A resolução vem depois que o casal terminou um relacionamento de mais de 11 anos. Os dois se conheceram pouco antes da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, durante as gravações do clipe do hit Waka Waka. Eles estavam juntos desde 2011, mas nunca se casaram oficialmente. Segundo representantes da cantora, detalhes sobre o acordo e a negociação serão divulgados nesta terça-feira.

De acordo com a publicação, a reunião que findou no acordo aconteceu na casa do casal em Barcelona entre a tarde da segunda-feira, 7, e a manhã desta terça. O jornal relata que Piqué teria aceitado o “sacrifício” para que os garotos não sofressem ainda mais com a separação. “Ele poderá cruzar o Oceano Atlântico para vê-los quando quiser e os custos serão cobertor por ambos”, detalhou a publicação.