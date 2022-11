A decisão do ex de Shakira que soa como provocação à cantora

Recém-separado de Shakira, Gerard Piqué anunciou sua aposentadoria do futebol e saída do Barcelona nesta quinta-feira, 3. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador de 35 anos explicou que o próximo jogo do time, no próximo sábado, 5, será seu último vestindo a camisa. A decisão soa como uma provocação à cantora pop, já que a relutância em se aposentar foi um dos motivos do divórcio do casamento de 12 anos.

“Faz semanas, meses, que muita gente tem falado de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero falar de mim. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barcelona. Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard criança se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos. E agora que os sonhos se concretizaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou”, declara o atleta no vídeo.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

No começo de setembro deste ano, em entrevista à revista Elle americana, Shakira lamentou sua separação de Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. A estrela pop disse ter enfrentado a hora mais sombria de sua vida após o fim do casamento provocado por supostas traições do marido, que causou o escrutínio da imprensa sobre seus filhos. A colombiana fez questão de expor sua mágoa por ter deixado sua carreira de lado pela família, enquanto Piqué não cedeu em nada.

“Como atleta, ele queria jogar futebol e ganhar títulos e eu tinha que apoiá-lo. Quero dizer, um de nós dois teve que fazer um sacrifício. Ou ele rescindiria seu contrato com o Barcelona e se mudaria para os Estados Unidos comigo, onde está minha carreira, ou eu teria que fazer isso. E eu me sacrifiquei, coloquei minha carreira em segunda marcha e vim para a Espanha, para apoiá-lo para que ele pudesse jogar. Foi um sacrifício de amor”, declarou Shakira.

Caso continuasse no Barcelona, Piqué corria o risco de jogar com o nome de Shakira estampado na camisa do time, que é patrocinado pelo Spotify. O serviço de streaming musical realizou uma ação ao substituir o logo da empresa pelo símbolo de Drake em comemoração pelos 50 bilhões de reproduções nas músicas do rapper. O mesmo poderia acontecer com a cantora, que lançou recentemente a música Monotonía, canção dedicada ao fim do relacionamento com o astro do futebol espanhol.