Novo projeto dos Obama na Netflix contará seis histórias de amor em NY

A prolífica parceria do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle Obama, com a Netflix, continua dando frutos. Por meio da produtora Higher Ground, o casal anunciou mais um novo projeto com a gigante do streaming. Trata-se de Blackout, que contará seis histórias de amor em Nova York, durante um apagão sem precedentes (e fictício) que atinge a cidade após uma onda de calor. Os episódios do programa serão escritos por seis diferentes autores. De acordo com uma reportagem do site The Hollywood Reporter, o projeto sugere o nascimento de uma espécie de “multiverso” dos Obamas, já que todas as histórias terão relação entre si.

Até o momento, a produtora Higher Ground já lançou seis projetos na Netflix: São eles: Paternidade, sobre um pai viúvo; Minha História, com os bastidores do lançamento da autobiografia de Michelle Obama; Indústria Americana, documentário sobre uma empresa chinesa que abre uma filial em Ohio; Waffles + Mochi, sobre como aprender a usar ingredientes mais saudáveis na alimentação das crianças; Lições de Cidadania dos EUA, que fala sobre os direitos básicos dos americanos; e Crip Camp – Revolução pela Inclusão, documentário sobre um acampamento de verão para jovens com deficiência. O casal também tem um podcast de entrevistas no Spotify.

As seis histórias mostrarão como 12 adolescentes se apaixonaram durante o apagão. Todos os casais serão formados por negros e contarão, inclusive, com representantes gays. As histórias acontecem em ambientes típicos de Nova York, como no metrô, em parques, em ônibus e também na periferia. Os seis autores de Blackout também já foram escolhidos: Dhonielle Clayton (Tiny Pretty Things), Tiffany D. Jackson (Allegedly), Nic Stone (Dear Martin), Angie Thomas (The Hate U Give), Ashley Woodfolk (The Beauty that Remains) e Nicola Yoon (Everything, Everything).