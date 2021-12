Novo documentário investiga carreira e crimes de assédio de Bill Cosby

Após várias mulheres denunciarem Bill Cosby por assédio sexual, o comediante ganhará uma série documental sobre os contrastes entre sua carreira influente e as acusações que ele enfrenta sobre ser um predador sexual. Dividida em quatro partes, a produção intitulada We Need To Talk About Cosby (Precisamos Falar sobre Cosby, em tradução livre) será comandada pelo também comediante e cineasta W. Kamau Bell, que se autodenomina “filho de Bill Cosby”.

O objetivo da série é mostrar como a sede de poder do famoso comediante foi responsável por impulsionar seu sucesso, mas também teria sido a força que motivou seus crimes sexuais contra mulheres. Ao longo dos episódios, a persona pública de Cosby como filantropo e artista será confrontada com as acusações de abuso que o definem agora.

“Como ‘filho de Bill Cosby’, eu era um grande fã de todos os seus programas e queria ser um comediante por causa dele. Nunca pensei que lutaria com quem todos pensávamos que Cosby era e quem agora entendemos que ele seja. Não tenho certeza se ele gostaria que eu fizesse este trabalho, mas Cliff Huxtable (personagem da série The Cosby Show) definitivamente gostaria”, contou Bell.

De acordo com Vinnie Malhorta, vice-presidente executivo de programação de não-ficção do canal Showtime, “Kamau corajosamente se aventurou em uma área muito complicada e cheia de nuances da história de Bill Cosby, que ainda não foi explorada com essa profundidade”. “É uma perspectiva importante e pouco relatada sobre o legado de um dos artistas afro-americanos mais icônicos da história”, finalizou.

A série documental estreará no canal da televisão a cabo americano ViacomCBS em 30 janeiro, oito dias depois de ser exibida pela primeira vez no Festival de Sundance 2022.