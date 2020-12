Netflix vai mudar nome de Ellen Page no crédito de ‘The Umbrella Academy’

O nome Ellen Page será alterado nos créditos da série The Umbrella Academy, da Netflix, para Elliot Page. A decisão foi tomada pela plataforma após a atriz divulgar nas redes sociais que é um homem trans, que agora atende por outra alcunha. Na trama, Elliot interpreta a personagem Vanya Hargreeves, uma violinista e irmã da trupe de jovens com superpoderes – até que a própria revela ter poderes também, que causam um apocalipse.

Ainda não há informações se o gênero da personagem, que é uma mulher cis, será mudado. Na página do site IMDB, que reúne dados sobre a produção de cinema e televisão, o nome de Ellen já foi alterado para Elliot.

Antes, Ellen ficou famosa com o filme Juno, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, e também com a saga X-Men. Segundo a revista americana Variety, a Netflix planeja alterar o crédito do ator em todos os títulos disponíveis em seu catálogo.