Ellen Page, de ‘The Umbrella Academy’, afirma que é homem trans

Ellen Page, prostagonista da série The Umbrella Academy e do sucesso adolescente Juno, anunciou nesta terça-feira, 1, por meio de um comunicado compartilhado em suas redes sociais, que é um homem trans. “Meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot. Me sinto sortudo em escrever isso. De estar aqui. De ter alcançado este lugar na minha vida”, diz a nota, já revelando o nome masculino.

No longo texto, Page, de 33 anos, agradeceu à comunidade trans pela inspiração e coragem, assim como a todos que acompanharam e apoiaram a sua jornada “Não tenho palavras para expressar o quão incrível é finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar a minha verdadeira essência. Oferecerei todo o apoio que puder e continuarei lutando por uma sociedade mais amorosa e igualitária”.

Outro assunto que também não faltou no pronunciamento foi a violência contra a comunidade trans e suas estatísticas “alarmantes”, como descreve a publicação. “A discriminação contra pessoas trans é abundante, insistente e cruel, resultando em consequências horríveis. Só em 2020, foram reportados 40 assassinatos de transgêneros, a maioria de mulheres-trans negras e latinas.”, apontou, relembrando que cerca de 40% da poulação trans já tentou tirar a própria vida em algum momento em função dos ataques. “Aos políticos que trabalham para criminalizar o acesso à saude para pessoas trans, que negam o nosso direito de existência, e para todos aqueles com grandes plataformas que continuam a disparar hostilidade para a comunidade trans: vocês têm sangue nas mãos,” disparou.

Em 2014, durante uma coletiva de imprensa, Page se declarou homossexual e, desde então, envolveu-se na luta em prol dos direitos LGBT. Em 2016, entrevistou o então deputado, agora presidente, Jair Bolsonaro, e colocou-o contra a parede por suas declarações homofóbicas. “Li uma declaração sua dizendo que as pessoas deveriam tirar o gay que existe em seus filhos na porrada. Eu sou gay e pergunto: deveria ter apanhado quando era criança para que não fosse gay?”, questionou na ocasião. Confrontado, o político se esquivou dizendo isso não interessava, mas que ela era muito simpática. “Se eu fosse um cadete da Academia das Agulhas Negras e ate encontrasse na rua, eu ia assobiar para você. Tá ok?”, complementou em um “elogio” questionável.

Page ganhou os holofotes pela primeira vez em 2005, quando despontou com o filme Hard Candy, mas foi , Juno lançado em 2007, que lhe rendeu uma projeção maior na indústria, na pele de uma adolescente grávida. Atualmente, interpreta Vanya Hargreeves na série da Netflix The Umbrella Academy, renovada para sua terceira temporada. Ainda não se sabe se a personagem passará por alguma adaptação, mas o instagram da série repostou o comunicado com a mensagem “orlgulhosos do nosso super-herói. Te amamos, Elliot”.