Netflix reforça catálogo de terror no mês do Halloween

A tradicional festa do Halloween, celebrada no dia 31 de outubro, terá um formato diferente este ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) pediu que as pessoas evitem sair para pedir “doces ou travessuras” nas portas de outras casas, em razão do alto risco de propagação da Covid-19. O Brasil, que comemora ao seu modo a data, com festas particulares, também terá que se resignar a outro formato de celebração do Dias das Bruxas: ficar em casa, vendo TV. A Netflix divulgou à imprensa seu catálogo de novidades de outubro, recheado de títulos que prometem assustar os fãs do terror. Confira abaixo a agenda completa de produções voltadas para o tema que entram no canal de streaming em outubro:

Cemitério Maldito 1 e 2 (1º de outubro) – Filmes acompanham uma família assombrada por uma casa amaldiçoada.

O Albergue (1º de outubro) – Filme de 2005 acompanha estudantes que enfrentam o horror em um albergue na Europa.

Bom Dia, Verônica (1º de outubro) – A série brasileira da Netflix, com Tainá Muller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado, conta a história de uma policial investigativa que acaba perseguindo um psicopata assustador.

O Fascínio (2 de outubro) – Original da Netflix, no filme uma mulher viaja à Itália para conhecer a mãe do noivo, o que desperta forças malignas ao seu redor.

Cidade dos Mortos (7 de outubro) – Moscou é atacada por um vírus mortal e um grupo de sobreviventes precisa enfrentar a doença, os saqueadores e as próprias rivalidades internas.

O Halloween do Hubie (7 de outubro) – Para aliviar a tensão, Adam Sandler interpreta um homem medroso em uma comédia ambientada no Halloween.

A Maldição da Residência Bly (9 de outubro) – Dos mesmos produtores de A Maldição da residência Hill, a primeira série de terror da Netflix, baseada nos livros de Henry James, ganha agora sua segunda parte.

It – A Coisa (10 de outubro) Filme de 2017 do aterrorizante palhaço criado por Stephen King.

Manual de Caça a Monstros (15 de outubro) – Uma babá acaba entrando em uma sociedade secreta de empregadas que protege crianças contra monstros.

La Revolution (16 de outubro) – Na série francesa, original do Netflix, o futuro inventor da Guilhotina descobre uma doença que faz com que membros da realeza matem cidadãos comuns.

Alguém Tem que Morrer (16 de outubro) – No filme da Netflix, um suposto relacionamento entre um jovem espanhol e um bailarino mexicano tem uma série de consequências terríveis.

Mistérios sem Solução – 2ª temporada (19 de outubro) – série com casos reais de desaparecimentos, assassinatos chocantes e encontros sobrenaturais sem uma aparente solução.

The Alienist: O Anjo das Trevas (22 de outubro) – Segunda temporada da série The Alienist traz novamente Dakota Fanning como a determinada investigadora que tenta desvendar crimes no século XIX.

Kadaver (22 de outubro) – O filme de terror norueguês conta a história de uma família que, após um desastre nuclear, é convidada para encenar uma peça em troca de comida. Tudo muda quando espectadores começam a sumir do anfiteatro.

Sem Conexão (28 de outubro) – Um grupo de adolescentes tenta se livrar do vício em tecnologia em um acampamento na floresta, mas uma força sinistra quer desconectá-los do mundo para sempre.

O Que Ficou para Trás (30 de outubro) – Um jovem casal de refugiados tenta recomeçar suas vidas na Inglaterra, mas uma força maligna se muda junto com eles.