Mural de Banksy com mensagem climática é vandalizado na Inglaterra

Um mural feito por Banksy em Londres foi vandalizado com tinta branca dois dias depois de aparecer e ser reivindicado pelo misterioso artista inglês. A pintura feita com tinta verde simula a copa de uma árvore real que teve suas folhagens cortadas.

Banksy reivindicou o mural como seu em uma postagem no Instagram na segunda-feira, 18, depois de especulações sobre a autoria. Desde que a pintura apareceu, foram instaladas cercas ao redor da árvore e da parede, mas fotos compartilhadas nas redes sociais nessa quarta-feira mostram a obra com alguns jatos de tinta branca.

O conselho de Islington, bairro no qual o mural está localizado, lamentou que a peça tenha sido “desfigurada”, e disse que deseja que a obra permaneça no local por sua mensagem. “Esta é uma peça poderosa, que destaca o papel vital que as árvores desempenham nas nossas comunidades e no combate à emergência climática. A cultura é uma forma poderosa de contar histórias significativas e esperamos sinceramente que a peça, que ainda é fantástica, seja agora deixada em paz para as pessoas desfrutarem”, disse o órgão ao The Guardian.

Segundo as autoridades locais, a árvore escolhida por Banksy para a intervenção é uma a cerejeira que tem entre 40 e 50 anos e que está com a saúde debilitada e danos por fungos. Por isso, removeu-se os galhos superiores para tentar mantê-la viva, e espera-se que a copa volte a brotar no futuro.

Original da cidade inglesa de Bristol, Banksy ficou famoso por seus grafites subversivos que já apareceram em diversas partes do mundo, de Londres à Palestina. Antes da árvore dessa semana, o último trabalho reivindicado por ele havia sido em dezembro, quando pintou drones militares em uma placa de pare em Peckham, no sul da capital inglesa. Apesar da fama de suas obras, o artista mantém sua identidade em segredo.