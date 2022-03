Morre o ator William Hurt, ganhador do Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha

O ator americano William Hurt, que ganhou o Oscar de melhor ator em 1985 pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha, dirigido por Hector Babenco, morreu neste domingo, 13, aos 71 anos, de causas naturais. A informação foi confirmada por seu filho. Ele ainda seria indicado outras três vezes ao prêmio por Filhos do Silêncio (1986), Nos Bastidores da Notícia (1987) e Marcas da Violência (2005). Nos últimos anos, o artista também pode ser vistos em filmes da Marvel, como Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e Viúva Negra, interpretando o personagem Thaddeus Ross.

Hurt nasceu em 20 de março de 1950, em Washington, DC. Sua mãe, Claire Isabel, trabalhou para a empresa de comunicações Time Inc., e seu pai Alfred Hurt trabalhou para o governo americano. Após a separação dos pais, quando ele tinha seis anos, sua mãe se casou novamente com o editor da Time Magazine, Henry Luce. Hurt, então, teve a oportunidade de estudar em boas escolas e na juventude cursou atuação na prestigiosa Juilliard, onde dividiu classe com futuras estrelas como Robin Williams e Christopher Reeve.

Em O Beijo da Mulher Aranha, Hurt interpretou Luis Molina, um homossexual condenado por corrupção de menores. No enredo, seu personagem divide uma cela numa prisão brasileira durante a ditadura militar com o prisioneiro político de esquerda Valentín Arregui, brilhantemente interpretado por Raúl Júlia. Além da direção do argentino-brasileiro Babenco, o filme conta com participação de diversos atores brasileiros, como Sônia Braga, José Lewgoy, Milton Gonçalves, Nuno Leal Maia, Miguel Falabella, Herson Capri e muitos outros.

A carreira de Hurt foi repleta de filmes de sucesso, como O Turista Acidental (1988), Simplesmente Alice (1990), A Peste (1992) e A.I. Inteligência Artificial (2001).

Hurt foi casado duas vezes, com Mary Beth Hurt de 1971 a 1982 e Heidi Henderson de 1989 a 1992. Ele também namorou atrizes como Marlee Matlin, Sandra Jennings e Sandrine Bonnaire. Em 2009, Matlin publicou um livro de memórias no qual descrevia abusos físicos e emocionais que havia sofrido de Hurt. Matlin foi a primeira atriz surda a ganhar um Oscar de atuação. Anos mais tarde, Hurt pediu desculpas a ex-namorada. “Pedi e peço desculpas por qualquer dor que causei”, ele disse.