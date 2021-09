Luís Gustavo, um dos maiores ícones da TV brasileira, morre aos 87 anos

O ator Luís Gustavo, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu neste domingo, 19, aos 87 anos. Intérprete de papéis memoráveis, ele se notabilizou na TV como Beto Rockfeller, um grande sucesso da extinta Tupi de 1968, o detetive Mário Fofoca, da novela Elas por Elas (1982), e o costureiro Victor Valentin, de Ti Ti Ti (1985), entre tantos outros. Torcedor apaixonado do São Paulo Futebol Clube, Luís Gustavo vivia sendo homenageado com a execução do hino do Tricolor Paulista quando entrava no palco para gravar programas como Sai de Baixo, onde interpretava o personagem Vavá.

Filho de espanhóis e nascido na Suécia em 1934, ele chegou ao Brasil ainda menino. Estreou na TV em 1953 e em novelas da Tupi em 1964. Fez uma bem-sucedida carreira, inclusive no teatro e no cinema. Atuou também atrás das câmeras como cinegrafista. Segundo a família, Tatá, como era conhecido Luís Gustavo, lutava contra o câncer desde 2018. Sua morte perda é mais um capítulo que se encerra na era de ouro da televisão brasileira.