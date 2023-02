Mocidade Alegre quebra jejum e volta a ser campeã do carnaval de SP

A apuração do Carvanal de São Paulo aconteceu nesta terça-feira, 21, no Sambódromo do Anhembi, e sagrou a Mocidade Alegre como grande campeã do carnaval paulista de 2023. A escola foi a quinta a entrar na avenida no sábado, 18, cantando o enredo Yasuke, a história do primeiro samurai negro do Japão. Esse é 11º título da agremiação, que havia vencido pela última vez em 2014.

Como já é de praxe, a disputa foi acirrada, e a morada do samba se alternou na liderança com a Mancha Verde, campeão de 2022. A escola alviverde homenageou a região nordeste, e chegou a disputar o título, mas acabou ficando com o vice depois de perder pontos em fantasia e mestre e sala e porta bandeira. Completam o quinteto que volta para o Sambódromo do Anhembi na próxima sexta-feira, 25, para o desfile das campeões, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real.

Na ponta oposta da tabela, Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio, escola do Grajaú que fazia sua estreia no grupo especial cantando sobre alegria, falharam em agradar os jurados e acabaram rebaixadas para o grupo de acesso.