Mauricio de Sousa deixa isolamento pela 1ª vez para jantar de aniversário

Após quase dois anos de isolamento total, o cartunista Mauricio de Sousa vai, finalmente, sair de casa pela primeira vez, nesta quinta-feira, 4, para um jantar em comemoração ao seu aniversário de 86 anos, completados em 27 de outubro. O local escolhido foi A Casa do Porco, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda. O restaurante foi eleito neste ano o 17º melhor do mundo pela prestigiosa revista Restaurant.

O convite para o convescote foi feito pelo médico cardiologista Sérgio Timerman, amigo de longa data e responsável pela saúde do cartunista há, pelo menos, 35 anos. Na ocasião, será servido o novo menu do restaurante. O cartunista e sua esposa, Alice Takeda, receberam o aval do médico para saírem de casa após ambos tomarem a terceira dose da vacina. “Não vai ser uma festa. Vamos só nós quatro: eu e minha esposa Lilia, o Maurício e a Alice. Já passamos muitas datas comemorativas juntos”, disse o médico, revelando que a saúde o criador da Turma da Mônica está ótima. “Por isso me senti confortável em fazer este convite”.

O exemplo do isolamento social de Mauricio de Sousa foi notório durante a pandemia. Nas redes sociais, ele postou inúmeras fotos dos encontros que teve com os filhos em que eles ficavam separados pelo vidro da varanda. No auge da pandemia, Mauricio não quebrou o isolamento nem para abraçar o neto, Martin, que nasceu durante a pandemia, fruto do casamento de sua filha Marina e Rafael Cameron.