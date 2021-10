Turma da Mônica dá dicas sobre consentimento para crianças

Alinhada com os novos tempos, em que saúde mental e autocuidado não são temas limitados aos adultos, a Turma da Mônica, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, preparou uma cartilha virtual com o intuito de ajudar crianças a terem relacionamentos saudáveis e a motivá-los a conversarem com pessoas de confiança sobre situações desconfortáveis. Pelo Instagram, o projeto tem como porta-voz Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, além de personagens menos conhecidos, e apresenta 15 passos com dicas voltadas para a boa convivência. O primeiro deles diz: “É importante respeitar a si mesmo”, juntamente com uma ilustração da Mônica para em um alerta sobre o respeito ao próprio corpo e ao do outro.

A iniciativa é inspirada na cartilha “Bem me quer é quem me quer bem”, idealizada pelo Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da FISESP. As postagens serão feitas no Instagram das duas instituições. Na segunda dica, ainda não divulgada na rede, Cebolinha pede para que não se faça nada contra a própria vontade ou contra a vontade do outro — uma forma leve de ensinar consentimento aos pequenos. Já no passo cinco, Nimbus vai aconselhar as criança a relatarem conversas estranhas ou incômodas a alguém de confiança, uma dica que pode ajudar a prevenir eventuais abusos.

“A educação passa pela informação simples e correta. Nossos personagens, queridos das crianças, sempre procuraram passar mensagens de solidariedade e empatia. Portanto, esse projeto é um reforço do que também achamos importante para termos pessoas que melhorem nosso mundo”, contou Mauricio de Sousa em comunicado.

Fundado nos anos 90, o Instituto Mauricio de Sousa realiza projetos, campanhas e ações sociais focadas no público infantil. No site da instituição é possível ter acesso, por exemplo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente em quadrinhos, assim como uma série de histórias que explicam de forma didática os objetivos de desenvolvimentos sustentáveis da ONU para combater as mudanças climáticas até a importância de se respeitar as diferenças.