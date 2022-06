Lynda Carter pinta Mulher-Maravilha como ‘ícone queer e trans’

Intérprete da Mulher-Maravilha nos anos 1970, Lynda Carter rebateu comentários homofóbicos nas redes sociais e definiu a amazona como uma “heroína feita para bissexuais”, além de um ícone queer e transexual. A atriz de 70 anos desejou um feliz Mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho, em seu Twitter e foi confrontada por um seguidor preconceituoso.

“Feliz [Mês do] Orgulho [LGBTQIA+]! Estou muito animada para comemorar com todos os meus amigos e fãs LGBTQIA+”, escreveu a estrela da série Mulher-Maravilha, exibida pelas emissoras de TV ABC e CBS entre 1976 e 1979. “Mulher-Maravilha não é uma super-heroína para gays”, respondeu um perfil fake identificado apenas como Amber.

Lynda repostou a mensagem em tom de deboche. “Você está certo. Ela é uma super-heroína para bissexuais!”, disse. “Eu não escrevi Mulher-Maravilha, mas se você quer argumentar que ela de alguma forma não é um ícone queer ou trans, então você não está prestando atenção”, explicou Carter na sequência. “Toda vez que alguém vem até mim e diz que a Mulher-Maravilha os ajudou enquanto eles estavam no armário, isso me lembra o quão especial é o papel”, completou a antiga intérprete de Diana Prince. “Queer” é um termo guarda-chuva da língua inglesa para designar minorias sexuais e de gênero, de pessoas que não se definem como heterossexuais ou cisgênero (que se identificam com o gênero com o qual nasceram).

Após receber muitos comentários positivos, a atriz agradeceu o carinho dos fãs. “Adoro ver todo o amor dos fãs LGBTQIA+ hoje! Agora aqui está um que eu chamo de pose ‘pronta para lutar contra seus parentes homofóbicos’! Brincadeira. Ou será que não?”, disse. Em Mulher-Maravilha 1984, segundo filme da franquia protagonizada por Gal Gadot e lançado em 2020, Lynda Carter voltou ao universo da personagem ao aparecer nas cenas pós-créditos como Asteria, uma lendária guerreira amazona. A atriz deve aparecer também em Mulher-Maravilha 3.

Happy Pride! So excited to celebrate with all my LGBTQIA+ friends and fans 🏳️‍🌈 Art by Paulina Ganucheau for @DCComics ✨ pic.twitter.com/zpPKELsQkp

I didn't write Wonder Woman, but if you want to argue that she is somehow not a queer or trans icon, then you're not paying attention.

Every time someone comes up to me and says that WW helped them while they were closeted, it reminds me how special the role is.

