Lewis Hamilton revela por que recusou papel em ‘Top Gun: Maverick’

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton revelou em uma entrevista recente à revista americana Vanity Fair que quase fez uma pontinha como um piloto de caça em Top Gun: Maverick, mas teve de recusar o papel porque as gravações do filme coincidiam com o final da temporada da Fórmula 1. “Acho que foi a ligação mais decepcionante que eu já tive”, disse ele sobre o telefonema em que avisou Tom Cruise e o diretor Joseph Kosinski que não poderia assumir o papel.

Nascido em janeiro de 1985, um ano e meio antes do lançamento de Top Gun, o britânico contou à publicação que assistia ao longa quando criança, e desenvolveu uma fixação em ser um piloto de caça. Quando soube que a sequência seria gravada, perguntou a Cruise se havia alguma chance de uma participação. “Eu disse: ‘Não me importa qual seja o papel. Vou até para varrer alguma coisa, ser faxineiro nos fundos.”, contou sobre a conversa. Cruise topou a ideia, e ofereceu o tão sonhado papel de piloto de caças, mas o britânico teve de declinar do convite por causa da coincidência de agendas.

Não deve demorar, porém, para que o heptacampeão se aventure no cinema. Isso porque Hamilton está escalado como produtor-executivo do filme ainda sem título que trará Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1 aposentado que volta a competir junto de um jovem e inexperiente companheiro de equipe. Para aproximar o longa da realidade, Hamilton providenciou para Pitt uma visita às fábricas da Mercedes onde o carro de F1 da equipe desse ano foi criado. Ele também tem revisado os roteiros.

Produzido pela Apple TV+, o longa será dirigido por Kosinski e deve ser exibido no cinema por ao menos trinta dias antes de ser lançado na plataforma, fortalecendo o poderio de competição da empresa na guerra dos streamings. A plataforma também tem no forno uma série documental que irá narrar a vida e a carreira do piloto, na qual ele também deve atuar como produtor-executivo.